مفوضية اللاجئين: على اليونان اتخاذ كافة التدابير الأمنية في مخيم موريا

دعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، السلطات اليونانية إلى نقل المهاجرين القصر بشكل عاجل إلى أماكن أكثر أمانا.



ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الإثنين) عن ممثل مفوضية اللاجئين فيليبو جراندي قوله "على الحكومة اليونانية أن تتخذ كافة التدابير العاجلة من أجل نقل هؤلاء القاصرين إلى أماكن أكثر أمانا".



ويأتي هذا عقب قيام شاب أفغاني بطعن أفغاني آخر وأصاب 2 آخرين بجروح في مخيم موريا اللاجئين القصر في جزيرة ليسبوس اليونانية.

