فيديو.. تظاهرات فى شوارع فرنسا ضد ماكرون بصور رسمية مسروقة ومقلوبة

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، من خروج مئات المعارضين لقمة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة في فرنسا في مسيرة ضد الرئيس الفرنسي.



وأظهر مقطع الفيديو، المتظاهرين وهم يحملون صورا رسمية "مسروقة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقلوبة رأسا على عقب.



وتمكن المشاركون في "مسيرة الصور"، كما سميت، من الحصول على هذه الصور الرسمية عبر انتزاعها من مقرات البلديات الفرنسية على مدى أشهر.

