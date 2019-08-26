الكشف عن ميداليات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

كشفت اليابان عن ميداليات دورة الألعاب البارالمبية لذوى الاحتياجات الخاصة التي تستضيفها طوكيو العام القادم.



وجاء الكشف عن ميداليات الألعاب البارالمبية مع بدء العد التنازلي قبل عام واحد بالتمام والكمال من انطلاق الدورة في حدث ترويجى للدورة في العاصمة اليابانية.



وتم تصميم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بشكل يسمح لمن يعانون الإعاقة البصرية من التمييز فيما بينها من خلال اللمس.



وقام المصمم الياباني ساكيكو ماتسوموتو بتصميم الميداليات من خلال استخدام شكل المروحة التقليدية اليابانية التقليدية المعروفة باسم "أوجى" وهى مفتوحة لترمز لإطلاق زفير من الهواء النقي بينما ترمز نقطة التقاء طرفي المروحة إلى الجمع بين أبناء الشعوب المشاركين في الدورة.

وعلى الوجه الآخر من الميدالية نقشت على جزئها البارز - الذي يبلغ 7ر10 ميلليمتر - حجر وزهرة وورقة شجر ومياه تعكس مختلف جوانب الطبيعة اليابانية.



يذكر أنه سيتم إنتاج نحو خمسة آلاف ميدالية مصنعة من خلال إعادة تدوير الأقراص المدمجة الخاصة بالكومبيوتر.