جريزمان يقود الكتالونى منفردًا فى الدورى الإسبانى

حصل الكتالوني على نصيب الأسد في عدد الأماكن بعد فوزه القوي على فريق ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين بدون أبطاله الثلاثة، وهم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وعثمان ديمبيلي.



نشرت شبكة "هو سكورد" العالمية التشكيلة المثالية للجولة الثانية من الدوري الإسباني التي لعبت على مدار اليومين الماضيين، وشهدت متعة وإثارة كبيرة كما اعتدنا دومًا.



وتقمص الوافد الجديد أنتوان جريزمان دور البطولة في المباراة، وتمكن من تسجيل هدفين حاسمين كانا السبب وراء حصد النقاط الثلاث، وحصل على أفضل تقييم بين جميع اللاعبين بـ9.9 من 10.



ولم يتواجد أي لاعب من ريال مدريد في التشكيلة المثالية بعد التعادل مع بلد الوليد بهدف لمثله، بما في ذلك كريم بنزيما، الذي قدم مردودًا طيبًا، وأحرز هدفًا كان كفيلًا بحسم الفوز لولا الهدف المتأخر الذي تلقاه الفريق.