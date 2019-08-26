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مصر

الخشت: عمل تصنيف داخلي للكليات والأقسام لدعم المنافسة الداخلية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:10 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لدعم البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة، يعد أكبر حزمة إجراءات اتخذتها الجامعة، لتشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن إدارة الجامعة تقدم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثهم في المجلات الدولية، مشيرا إلي قيام الجامعة بإنشاء منصة للنشر الدولي يكون دورها مساعدة الكليات، وبخاصة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس باللغة الإنجليزية في المجلات والدوريات العالمية والتي تمثل نحو 30% من الأبحاث المنشورة دوليًا، إلى جانب المساعدة في ترجمة الأبحاث المستحقة للنشر الدولي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، والعمل علي تحويل المجلات العلمية بكليات الجامعة إلى مجلات دولية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي صدور العدد الأول من مجلة جامعة القاهرة الدولية للإنسانيات والعلوم الاجتماعية (JHASS) والتي تركز على التخصصات البينية، كأحد أهم أولويات جامعة الجيل الثالث، إلي جانب اهتمامها بتطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وخصوصًا الأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام، مشيرا إلي أنه سيتم اخضاع المجلة للمعايير الدولية للنشر في المجالات البحثية المختلفة، مثل علوم اللغة والأدب والاقتصاد والقانون وإدارة الشركات وعلم الجريمة والدراسات المتعلقة بالتنمية، وعلم المعلومات والعلاقات الدولية والإعلام والعلوم السياسية والدراسات السكانية، وغيرها مع تعزيز الدراسات المتعددة والبينية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة عمل تصنيف داخلي بالجامعة للكليات والأقسام يقوم على حزمة من المعايير المشتركة بين أهم التصنيفات الدولية، كالسمعة الأكاديمية والحوكمة، بما يؤدي إلى دعم المنافسة الداخلية بين الكليات والأقسام.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة كيان واحد ولها هدف واحد، وهو النهوض بالجامعة بشكل عام والكليات بشكل خاص وإيجاد حالة من الاستقرار الدائم داخل أرجاء الجامعة، وهو ما نجحت الجامعة في تحقيقه بشكل كبير، مؤكدًا على مواصلة الدعم لعمداء الكليات للنهوض بكلياتهم.
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