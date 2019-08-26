ضبط مسجلين بحوزتهما 934 قرصًا مخدرًا في طنطا

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بوسط الدلتا في طنطا بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، الإثنين، من ضبط عاطلين سبق اتهامهما في 8 قضايا متنوعة، بحوزتهما أقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائهم في طنطا.



تلقى رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، إخطارًا بضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لاتجارهما في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهما 934 قرصًا مخدرًا، مبلغ مالى، وهاتف محمول.



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.