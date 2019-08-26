برشلونة يقترب من الاستغناء عن فكرة تعاقده مع نيمار

اصبح راقص السامبا البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الكتالوني السابق لا يفكر في شيء سوى رحيله عن فريقه الحالي سان جيرمان، حيث أكد للمقربين منه بأنه لن يلعب مجددًا للفريق الباريسي.





كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن برشلونة متشائم بشأن فرصهم في استعادة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من جديد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



برشلونة كان المرشح الأبرز للتعاقد مع نيمار، خاصةً وأن اللاعب خياره الأول هو البلاوجرانا، ويتمنى العودة من جديد للنادي الكتالوني.



ولكن بعد دخول ريال مدريد الإسباني في الصفقة، فإن الأمور أصبحت صعبة للغاية على برشلونة بشأن التعاقد مع نيمار هذا الصيف، خاصةً وأن العلاقة بين مسؤولي المرينجي وباريس سان جيرمان طيبة للغاية.



وأشارت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة تعتقد أن باريس سان جيرمان لا ينوي بيع لاعبه نيمار للنادي الإسباني.