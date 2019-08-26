التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان السعودية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية ستة صواريخ باليستية على مدينة جازان السعودية في محاولة منها لاستهداف المدنيين.



وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المنظمة تدين وتستنكر هذا النهج الإجرامي من ميليشيا الحوثي، التي تحاول باستهدافها أراضي المملكة العربية السعودية تنفيذ مخططات إرهابية ضد أمن المملكة واستقرارها.



وشدد على وقوف المنظمة الثابت مع المملكة، وفيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.