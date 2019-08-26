إحالة متهمين بسرقة بطاريات السيارات للمحاكمة

أمرت نيابة المعادى الجزئية، الأحد، إحالة متهمين بسرقة بطاريات السيارات والاتجار فيها، إلى المحاكمة الجنائية.



وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المعادى، مفادة قيام أحد الأشخاص مقيم في دائرة قسم شرطة البساتين، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال إرتكاب وقائع سرقة البطاريات من داخل السيارات.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتي سرقة بطاريات من داخل السيارات، تم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله "تاجر خردة، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام".



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.