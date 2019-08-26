"الدور الفعال للمرأة فى المجتمع" بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع البحر الأحمر، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "الدور الفعال للمرأة فى المجتمع" ألقاها محمود محمد محمود، أوضح أن المرأة لها دورًا حيويًا وفعالًا في بناء المجتمع، فهي اللبنة الأساسية فيه، وهي كالبِذرة التي تنتج ثمارًا تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها، كما نفذ قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "الإيثار" ألقاها محمد إبراهيم، متحدثًا عن الإيثار وكيفية تفضيل الغير على النفس والتضحية من أجل الآخرين.



أقام قصر ثقافة الشلاتين مسابقة متنوعة فى كتاب أدارها محمد نعيم، وتهدف المسابقة إلى قراءة قصة أو كتاب وشرح محتواها وكيفية الاستفادة منها، وكانت هناك مجموعة من الكتب والقصص منها قصة "سيدنا أيوب" والاستفادة منها الصبر على البلاء، وتم توزيع جوائز للفائزين فى نهاية المسابقة.



وعقد بيت ثقافة الحمراوين ورشة اكتشاف مواهب فى الغناء والشعر للرواد من الأطفال الموهوبين فى مجالات الغناء والشعر والموسيقى، كما أقام بيت ثقافة أم الحويطات مسابقه ثقافية للأطفال فى المعلومات العامة، وتم توزيع جوائز على الفائزين.