مون يدعو إثيوبيا إلى تأييد إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية

عقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الاثنين جلسة محادثات مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي الذي يقوم بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية حاليا، تناولا فيها عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك ما يشمل علاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية.



وقال المكتب الرئاسي - في بيان له نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - إن الرئيس مون دعا الجانب الإثيوبي إلى مواصلة تأييده وتعاونه لمبادرة السلام الكورية الجنوبية والتي تهدف إلى تحقيق نزع السلاح النووي والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، وأشاد مون بجهود آبي لتحقيق السلام في شرق أفريقيا من خلال تحسين العلاقات مع الدولة الجارة إريتريا، ولعبه دور الوساطة بين المجلس العسكري وحركة الاحتجاج.



بدوره أشاد آبي بإرادة الرئيس مون وجهود الحكومة الكورية الجنوبية لإنشاء نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على تأييد إثيوبيا لها.



واتفق الزعيمان - حسب يونهاب - على ضرورة توسيع نطاق العلاقات التعاونية بين البلدين والتي تم تأسيسها من خلال مشاركة إثيوبيا في الحرب الكورية، إلى مجالات متنوعة مثل التجارة والاستثمار والبيئة وغيرها، كما اتفقا على بحث سبل التعاون بين البلدين عبر اللجنة المشتركة على مستوى وزاري والتي سيتم إطلاقها بمناسبة محادثات القمة الجارية.



وشدد مون وآبي على ضرورة تحسين الظروف الاستثمارية لتحفيز التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وإنشاء مجمع صناعي متخصص للشركات الكورية الجنوبية، واتفقا على توسيع التعاون في تحديث نظام الإدارة الجمركية وتوسيع التعاون في المعايير بين البلدين.



ودعا مون، آبي إلى إيلاء اهتمام بالصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية الجنوبية العاملة في إثيوبيا، وأكد آبي على أن مشاريع التطوير والتعاون بين البلدين تساهم في تقدم قطاع التصنيع في إثيوبيا وتنمية اقتصادها.



وكان آبي وقرينته قد وصلا أمس إلي كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس مون. وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، كما أن آبي هو أول زعيم أفريقي يزور كوريا الجنوبية منذ تشكيل حكومة مون جيه-إن.