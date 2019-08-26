رغم النفي الروسي.. العثور على عينات مشعة بعد الانفجار النووي الأخير

قالت هيئة الأرصاد الجوية الروسية اليوم الاثنين، إنها عثرت على نظائر السترونتيوم والباريوم واللانثانوم المشعة، وذلك في عينات تم الحصول عليها بعد حادث وقع أثناء اختبار محرك صاروخي في شمال روسيا هذا الشهر، حسبما قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.



أضافت الهيئة، إن سحابة من الغازات الخاملة قد تشكلت نتيجة لتحلل النظائر، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة في مستوى الإشعاع والذي تم تسجيله في مدينة سفيرودفينسك بعد الحادث.



يرجع الحادث إلى يوم 8 أغسطس، حيث وقع انفجار كبير في منشأة عسكرية بمنطقة القطب الشمالي، ولكن السلطات الروسية لم تعلن أن الحادث كان نووي إلا بعد مرور أيام.



وأعلنت وكالة "روساتوم" أن الحادث وقع أثناء تجربة اختبار صاروخ قبالة سواحل منطقة "أرخانغيلسك" في أقصى الشمال الروسين مما أدى الى مقتل عشرة مهندسين.