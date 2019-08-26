تجديد حبس تاجر لحيازته 4 آلاف علبة سجائر مهربة بالشروق



قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس تاجر ضُبط بحوزته ما يقرب من 4 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بالشروق، 15يوما على ذمة التحقيقات.



تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على تاجر بحوزته 3940 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بالشروق، وحرر محضر بالواقعة.



ونجح ضباط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي، من ضبط "أشرف. م"، 39 سنة، تاجر أثناء استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته 195 خرطوشة سجائر، 199 خرطوشة سجائر بإجمالى 3940 علبة سجائر، وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، مبلغ مالي 36 ألف جنيه.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.