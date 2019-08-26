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حوادث

ضبط 66 قضية مخالفة خلال حملات أمنية بالعمرانية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:51 ص
جريدة الدستور
ندي حمدي- محمد عيسي
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 250 كرسى –10 ميزان – 4 عربة يد – 5 شمسية – 10 لعبة أطفال – 5 توك توك، وبلغ الإجمالي 293 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 5 مخدرات - سلاح نارى - سلاح ابيض- 2 2 جناية- 5 مستأنف- 48 جزئي- غرامات- مخالفات وبلغ الإجمالي 66 قضية مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.
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