ضبط سباك بحوزته تمثال يشتبه في أثريته بالحوامدية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سباك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته تمثال يشتبه في أثريته بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا بورود معلومات أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة الحوامدية مفادها مزاولة "سيد.ع"، 41 سنة، سباك ومقيم بدائرة القسم، نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لترويجها.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية استهدفت المتحري عنه وأمكن طبطه بمسكنه وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 50 جرام، مبلغ 250 جنيه، تمثال متوسط الحجم على شكل قرد يشتبه بأثريته.



وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة بيعها، وأضاف بعثوره على التمثال المضبوط أثناء حفره لإجراء أعمال سباكة.



وبعرض التمثال على أحد مفتشى الآثار أفاد بعدم أثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.