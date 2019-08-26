ضبط 357 مخالفة خلال حملات أمنية بأكتوبر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.



وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.



وأثمرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 258 كرسى – 14 إستاند – 3 صندوق خشب – 3 ترابيزة – 2 كمبروسر هواء – 2 ثلاجه – 2 كوريك عجل – ونش – 16 لافتة إعلان – 2 عربة يد – 14 توك توك- وبلغ الإجمالي 322 مخالفة، وفي مجال المرور تم ضبط 106 سحب متنوع – 91 كلبش – 135 نموذج 125 – 20 سرفيس- 5 توك توك وبلغ الإجمالي 357 مخالفة.



وبالعرض على مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.