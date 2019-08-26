إحالة 19 متهمًا من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي للمحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإثنين، بإحالة 19 متهمًا من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي للمحاكمة التأديبية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرها المكتب الفني للهيئة في واقعة وفاة طبيبة بقسم الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، داخل دورة المياه الخاصة بسكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ نتيجة صعقها بالكهرباء أثناء الاستحمام، وهي الواقعة التي تم تداولها بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.



قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الإثنين، إن النيابة راجعت التقارير الطبية لواقعة الوفاة، وشكلت لجنة فنية للانتقال إلى سكن الطبيبات بمقر مستشفى المطرية التعليمي للوقوف على الحالة الفنية والإنشائية للسكن، والتي انتهت إلى حاجة المقر بالكامل إلى أعمال رفع كفاءة وصيانة شاملة وترميمات، كما كشفت اللجنة عن إهمال المسئولين عن سكن الطبيبات بعدم تعيين أي مشرفة مسئولة أو سجلات منتظمة لإثبات الطبيبات المقيمات والمترددات على السكن، ما سمح بتواجد الطبيبة المتوفاة بالسكن بشكل غير قانوني رغم إخلاء طرفها من المستشفى عقب انتهاء تكليفها بالعمل بالمستشفى مما يقارب الثلاثة شهور قبل الحادث.



وتضمن قرار النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، إحالة كل من رئيس قسم شئون المقر بالمستشفى، ومعاون المستشفى ومهندس بالإدارة الهندسية، وكذلك أعضاء لجنتي تأمين المنشآت الحكومية ولجنة السلامة والصحة المهنية بمستشفى المطرية التعليمي، بالإضافة إلى نائبتي مدير المستشفى للشئون المالية والإدارية والخدمات الحالية والسابقة.