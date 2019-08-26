ضبط 4484 مخالفة مرورية خلال حملات بالجيزة

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.



وأثمرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1731 مخالفة انتظار خاطئ، 737 مخالفات متنوعة، 2 سيارة دون لوحات معدنية، 45 حملة مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 90 تجاوز السرعة المقررة بالرادار، 38 الصلاحية الفنية للسيارة، 1938 نـموذج 125، 41 عدم استخدام حزام الأمان، 38 زجاج فاميه، 29 حجز توك توك، 83 التصالح الفوري، 24 ملصقات ومتعلقات، مخالفات تقطيع خط السير، زيادة التعريفة المقررة، 35 حملة السرفيس، 39 بدون تسيير، حجز سيارة، وبلغ الإجمالي 4484 مخالفة مرورية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.