تجديد حبس مسجل لارتكابه 44 حادث سرقة بالقاهرة الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق؛ بتهمة ارتكاب 44 حادث سرقة من داخل السيارات، بمنطقتى التجمع الأول والخامس.



كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد أكدت ارتكاب مسجل خطر العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات، بأسلوب كسر الزجاج بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب 44 حادثا بذات الأسلوب، بدائرة قسمي شرطة التجمع "الأول، الخامس"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله، فتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المتهم، وتم بإرشاده ضبط "33 جهاز لاب توب- 2 جهاز آى باد- 3 هواتف محمولة- 2 جهاز تابلت".