السيسي يشيد بعمق العلاقات المصرية الأمريكية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، إنه لابد من مواصلة التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار بالمنطقة ، مشيرا إلى عمق العلاقات المصرية الأمريكية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ما بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش لقاءات قمة السبع التي تعقد في مدينة بياريتز الفرنسية.