إحالة رئيس مدينة الفيوم و6 من مساعديه للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم و6 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 22 سبتمبر 2015 حتى 16 أغسطس 2017.



كشفت التحقيقات في القضية رقم 250 لسنة 60 قضائية عليا، أن "نادية. م" موظفة حسابات بإدارة مساكن مركز ومدينة الفيوم لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأخير "شعبان. ص" سكرتير الوحدة المحلية جهة عملها في سداد المبالغ المالية المستحقة عليه عن السكن الإداري المخصص له، وأهمل "محمد. ف"، مدير إدارة المساكن بمدينة الفيوم الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما ترتب عليه إرتكابها المخالفة المنسوبة إليها.



وأضلفت التحقيقات، أن السائق "عويس. ع" تقاعس عن إيواء السيارة رقم 2758 ف ب أ محافظة الفيوم بالجراج المخصص لها لمدة 50 يومًا بالمخالفة لقواعد إستخدام السيارات الحكومية، وخرج بالسيارة ولم يعد بها إلى الجراج إلا بعد ثلاثة أيام.



وجاء بأوراق القضية، أن "شعبان. ص"، سكرتير عام الوحدة المحلية إستخدم السيارة المشار اليها منفردًا لمدة 5 سنوات ولم يوقع على أوامر التشغيل، بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية، ولم يتخذ إجراءات ايواء السيارة بالجراج المخصص لها.



وتبين أن المحال أصدر تعليماته للسائق بإيواء السيارة خارج الجراج المخصص لها، وتأخر في سداد القيمة الإيجارية الشهرية المستحقة عليه عن تخصيص الشقة كسكن إداري له في المواعيد المقررة لذلك بالمخالفة للتعليمات.



وتقاعس "رفعت. ف"، مسئول التشغيل بالحملة الميكانيكية عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما نسب لسكرتير الوحدة المحلية، ولم يتخذ "حسن عبداللطيف"، مدير الحملة الميكانيكية الإجراءات اللازمة حيال ذات الوقائع، وسمح "السيد إبراهيم"، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للسكرتير العام باستخدام السيارة منفردًا بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.