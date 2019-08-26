عقوبة مشددة لمدير تموين جنوب سيناء ومساعده

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بتوقيع عقوبات مشددة على مدير مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، وأحد معاونيه من المفتشين؛ بعد ثبوت تزويرهما محضر ضبط بقصد الإضرار بأحد التجار وإدخاله السجن دون ارتكابه ثمة مخالفات.



أكدت المحكمة في حيثيات حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بالقضية رقم 49 لسنة 61 قضائية، بأن المتهمين خالفا القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها وخرجا على مقتضى الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة.



وكشفت أوراق القضية أن "علي. ع" مفتش تموين أول بمديرية التموين بجنوب سيناء، زور توقيع "مصطفى. م"، صاحب سوبر ماركت بمحضر ضبط واقعة العثور على 59 كيلو عجوة وأستعمله في إبلاغ النيابة العامة، وعاقبته المحكمة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى.



وتبين أن "علاء. أ"، مدير المديرية مزق وأتلف المحضر الرسمي المحرر من قبل المتهم الأول بقصد الإضرار به وإدخاله السجن دون وجه حق، وأعطى أوامره له بتزوير محضر ضبط واقعة العثور على 59 كيلو عجوة للإضرار بالتاجر، وقضت المحكمة بمجازاته بغرامة تعادل 10 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.



أصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.