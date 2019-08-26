"العدل" تعقد اجتماعها الثاني لبحث قانون إلغاء حبس الغارمين

تعقد - بعد قليل - اللجنة المشكلة بوزارة العدل، اجتماعها الثاني برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، لضم توصيات الوزارات والجهات المعنية لقانون العقوبات البديلة، المقترح من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف لمجلس النواب.



يأتي ذلك في إطار دعم الدولة للتشريعات التي تساهم في الحد من ظاهرة الغارمين كأحد طرق الأمان الإجتماعي وحماية الأسر المصرية فيما يتعلق بإقرارعقوبة بديلة للحبس بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية، ومن ضمنها قضايا الغارمين والغارمات وذلك بإقرار رؤية كافة الجهات المعنية بالقانون.



ويعد الاجتماع توثيقيًا لرؤية الجهات المعنية بالقانون منها وزرات "العدل والداخلية والمالية والتضامن الإجتماعي والقوى العاملة وشئون مجلس النواب والأمن القومي"، حيث سبق وأن رحب ممثلو تلك الجهات بالفكر التشريعي للقانون ومدى مساهمته في خدمة المجتمع.



ويعمل قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية المعروف إعلاميًا "قانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات"، على إقرار عقوبات بديلة للجرائم التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة وأن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية التي نجحت في تطبيق قوانين مماثلة.



وفى قضايا الغارمين والغارمات يهدف القانون إلى تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين "الغارمين والغارمات" إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع.



يذكر أن مشروع القانون مر بمراحل عديدة بدأت منذ عامين تقريبا، منذ إعداد المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف، مشروع القانون وعرضه ومناقشته بالمجلس القومي للمرأة ودعم ومساندة المؤسسات الأهلية لمشروع القانون، مثل مؤسسة مصر الخير واتحاد الجمعيات الأهلية، ثم قيام المستشار سامح عبد الحكم بتقديمه للنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وحصوله على الدعم البرلماني ودخوله اللجنة التشريعية بالمجلس، وأخيرًا الدعم الحكومي المتمثل في تشكيل لجنة بوزارة العدل ضمت كافة الجهات المعنية بحضور مقدم المشروع للوصول لصياغة توافقية ليصبح مشروع القانون هو مشروع الحكومة.