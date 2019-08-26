الإثنين 26 أغسطس 2019 الموافق 25 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

"العدل" تعقد اجتماعها الثاني لبحث قانون إلغاء حبس الغارمين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام محفوظ
طباعة
تعقد - بعد قليل - اللجنة المشكلة بوزارة العدل، اجتماعها الثاني برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، لضم توصيات الوزارات والجهات المعنية لقانون العقوبات البديلة، المقترح من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف لمجلس النواب.

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة للتشريعات التي تساهم في الحد من ظاهرة الغارمين كأحد طرق الأمان الإجتماعي وحماية الأسر المصرية فيما يتعلق بإقرارعقوبة بديلة للحبس بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية، ومن ضمنها قضايا الغارمين والغارمات وذلك بإقرار رؤية كافة الجهات المعنية بالقانون.

ويعد الاجتماع توثيقيًا لرؤية الجهات المعنية بالقانون منها وزرات "العدل والداخلية والمالية والتضامن الإجتماعي والقوى العاملة وشئون مجلس النواب والأمن القومي"، حيث سبق وأن رحب ممثلو تلك الجهات بالفكر التشريعي للقانون ومدى مساهمته في خدمة المجتمع.

ويعمل قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية المعروف إعلاميًا "قانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات"، على إقرار عقوبات بديلة للجرائم التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة وأن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية التي نجحت في تطبيق قوانين مماثلة.

وفى قضايا الغارمين والغارمات يهدف القانون إلى تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين "الغارمين والغارمات" إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع.

يذكر أن مشروع القانون مر بمراحل عديدة بدأت منذ عامين تقريبا، منذ إعداد المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف، مشروع القانون وعرضه ومناقشته بالمجلس القومي للمرأة ودعم ومساندة المؤسسات الأهلية لمشروع القانون، مثل مؤسسة مصر الخير واتحاد الجمعيات الأهلية، ثم قيام المستشار سامح عبد الحكم بتقديمه للنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وحصوله على الدعم البرلماني ودخوله اللجنة التشريعية بالمجلس، وأخيرًا الدعم الحكومي المتمثل في تشكيل لجنة بوزارة العدل ضمت كافة الجهات المعنية بحضور مقدم المشروع للوصول لصياغة توافقية ليصبح مشروع القانون هو مشروع الحكومة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الشركات

منذ حوالي 14 ساعة

بذر "دوار الشمس" خطر كبير على الصحة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن حكم إلغاء الهبوط من الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

دوراتي: لم أطلب مليوني يورو من الأهلي.. وهذه تفاصيل مكالمة مدير التسويق

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

منع تامر أمين من الظهور الإعلامى

نفذتها امرأة.. أول "جريمة" في الفضاء

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الشركات

أيام زمان

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

الصحة

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

9 أعراض تؤشر لانتشار السموم بجسمك

تعرف أهمية النشرة المرفقة للدواء

بذر "دوار الشمس" خطر كبير على الصحة

الرئيس نيوز

لسبب غريب.. ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لتفادي هذه الكارثة

الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 712 جنيها

على هامش قمة السبع.. السيسي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

مدبولي: نرحب بالتعاون مع «العمل الدولية» لترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر

منوعات

روبوتات بتكنولوجيا الجيل الخامس لتنظيف شوارع الصين

دراسة تحذر من النشاط اليومى الذى يتسبب فى وفاتك

نفذتها امرأة.. أول "جريمة" في الفضاء

«بضاعة أتلفها الهوى».. تعرف على الشخصية الحقيقية لـ«سى السيد»

كشكول

العزازي: مصر حققت معجزة في التعليم العالي خلال عامين فقط

السويدي: جاري التنسيق مع التعليم العالي لبدء الدراسة للعام الجامعي الجديد

دراسة أمريكية تحذر من الإصابة بـ"إعتام العين".. وتؤكد: 40% من سكان العالم مهددون

أنشطة ثقافية وفنية بجامعة "MusT" لتفعيل التعاون مع معهد إعداد القادة

إسلام سياسي

المفتي عن تفجير ملعب كرة قدم بالعراق: استهداف الآمنين يعكس الفكر الظلامي للجماعات

التحالف اليمني يطالب الأطراف بتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية

الخارجية الإماراتية تستنكر محاولة الحوثي استهداف جازان بصواريخ باليستية

مفاجأة.. أطفال الإيزيديون المختطفون يباعون في إيران


زيت وسكر

أسعار العمكلات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 26 – 8 – 2019

أسعار الدولار اليوم الإثنين 26 – 8 – 2019

أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 – 8 – 2019

علامات تدل على الإصابة بفوبيا الاماكن المرتفعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ظريف فى قمة السبع!
يوسف إدوارد
حق "الردع" مكفول
سيد عبدالقادر
الفيل الأزرق.. «تعويذة سينمائية» لتحرير السينما من شياطين الملل
مؤمن المحمدي
القرن 19
المزيد

الثقافة

"الدور الفعال للمرأة فى المجتمع" بثقافة البحر الأحمر

"محطة مصر" ينير العرائس بالمجان.. الليلة

نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي بمكتبة الإسكندرية

شريف منير في ختام فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك