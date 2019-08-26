الإثنين 26 أغسطس 2019 الموافق 25 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

جامعة حلوان تشارك في نهائيات بطولة الجامعات المصرية الـ46

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:41 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
طباعة
تشارك جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في نهائيات بطولة الجامعات المصرية الـ 46 دورة الشهيد الرفاعي للألعاب الجماعية للعام الجامعي 2018 2019 والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالإسكندرية يومي 27، 28 أغسطس الحالي، حيث تخوض الجامعات سباقات تنافسية في العاب كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وخماسي كرة القدم طالبات.

دعا رئيس جامعة حلوان الطلاب المشاركين بالبطولة إلي ضرورة التحلي بالقوة والحماسة لتحقيق الفوز لأنهم سفراء الجامعة وقدوة للشباب في ظل دعم الجامعة لهم لتحقيق البطولات الرياضية من خلال تمثيل الجامعة بصورة مشرفة لإظهار مواهب طلاب الجامعة في ظل اهتمام القيادة السياسية بإطلاق إبداعات الشباب المصري في كافة المجالات وخاصة الرياضة.

وتخوض فرق الجامعة البطولة تحت إشراف إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث تنافس جامعة حلوان في العديد من المباريات القوية بالبطولة خلال اليوم الأول الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 حيث يلعب فريق كرة اليد طالبات مباراة حماسية في مواجهة جامعة الإسكندرية في تمام الساعة العاشرة صباحا، بينما يلعب فريق كرة اليد طلبة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وذلك علي ملعب النادي الأوليمبي السكندري.

وفي لعبة كرة السلة طلبة تواجه جامعة حلوان فريق التعليم العالي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وذلك علي ملعب صالة كلية التربية الرياضية بنين بأبي قير.

أما في لعبة كرة الطائرة طلبة تلعب جامعة حلوان مع جامعة عين شمس مباراة تنافسية في تمام الساعة الثانية والنصف مساء في صالة نادي الاتحاد السكندري.

أما مواجهة جامعة حلوان في لعبة خماسي كرة القدم طالبات ضد الجامعة الأمريكية فتبدأ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بصالة المركز الأوليمبي للقوات المسلحة.

أما عن مباريات اليوم الثاني للبطولة فتكون بين الفرق المنهزمة والفائزة من اليوم الأول وفقا للمواعيد المحددة من قبل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ويعقبها حفل ختام للبطولة يقام يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

نفذتها امرأة.. أول "جريمة" في الفضاء

منذ يوم

مدرسة بالغردقة تطرد أحد مدرسيها بسبب التحرش.. والمفصول: ضربوني

منذ يوم

استقبال رسمي وشعبي لجثمان شهيد سيناء ابن قنا

منذ حوالي 7 ساعات

انفجار غاز يتسبب فى تدمير مبنى بماريلاند الأمريكية

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

منع تامر أمين من الظهور الإعلامى

نفذتها امرأة.. أول "جريمة" في الفضاء

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الشركات

أيام زمان

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

الصحة

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

9 أعراض تؤشر لانتشار السموم بجسمك

تعرف أهمية النشرة المرفقة للدواء

بذر "دوار الشمس" خطر كبير على الصحة

الرئيس نيوز

لسبب غريب.. ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لتفادي هذه الكارثة

الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 712 جنيها

على هامش قمة السبع.. السيسي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

مدبولي: نرحب بالتعاون مع «العمل الدولية» لترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر

منوعات

روبوتات بتكنولوجيا الجيل الخامس لتنظيف شوارع الصين

دراسة تحذر من النشاط اليومى الذى يتسبب فى وفاتك

نفذتها امرأة.. أول "جريمة" في الفضاء

«بضاعة أتلفها الهوى».. تعرف على الشخصية الحقيقية لـ«سى السيد»

كشكول

العزازي: مصر حققت معجزة في التعليم العالي خلال عامين فقط

السويدي: جاري التنسيق مع التعليم العالي لبدء الدراسة للعام الجامعي الجديد

دراسة أمريكية تحذر من الإصابة بـ"إعتام العين".. وتؤكد: 40% من سكان العالم مهددون

أنشطة ثقافية وفنية بجامعة "MusT" لتفعيل التعاون مع معهد إعداد القادة

إسلام سياسي

المفتي عن تفجير ملعب كرة قدم بالعراق: استهداف الآمنين يعكس الفكر الظلامي للجماعات

التحالف اليمني يطالب الأطراف بتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية

الخارجية الإماراتية تستنكر محاولة الحوثي استهداف جازان بصواريخ باليستية

مفاجأة.. أطفال الإيزيديون المختطفون يباعون في إيران


زيت وسكر

أسعار العمكلات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 26 – 8 – 2019

أسعار الدولار اليوم الإثنين 26 – 8 – 2019

أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 – 8 – 2019

علامات تدل على الإصابة بفوبيا الاماكن المرتفعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ظريف فى قمة السبع!
يوسف إدوارد
حق "الردع" مكفول
سيد عبدالقادر
الفيل الأزرق.. «تعويذة سينمائية» لتحرير السينما من شياطين الملل
مؤمن المحمدي
القرن 19
المزيد

الثقافة

"الدور الفعال للمرأة فى المجتمع" بثقافة البحر الأحمر

"محطة مصر" ينير العرائس بالمجان.. الليلة

نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي بمكتبة الإسكندرية

شريف منير في ختام فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك