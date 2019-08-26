جامعة حلوان تشارك في نهائيات بطولة الجامعات المصرية الـ46

تشارك جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في نهائيات بطولة الجامعات المصرية الـ 46 دورة الشهيد الرفاعي للألعاب الجماعية للعام الجامعي 2018 2019 والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالإسكندرية يومي 27، 28 أغسطس الحالي، حيث تخوض الجامعات سباقات تنافسية في العاب كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وخماسي كرة القدم طالبات.



دعا رئيس جامعة حلوان الطلاب المشاركين بالبطولة إلي ضرورة التحلي بالقوة والحماسة لتحقيق الفوز لأنهم سفراء الجامعة وقدوة للشباب في ظل دعم الجامعة لهم لتحقيق البطولات الرياضية من خلال تمثيل الجامعة بصورة مشرفة لإظهار مواهب طلاب الجامعة في ظل اهتمام القيادة السياسية بإطلاق إبداعات الشباب المصري في كافة المجالات وخاصة الرياضة.



وتخوض فرق الجامعة البطولة تحت إشراف إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث تنافس جامعة حلوان في العديد من المباريات القوية بالبطولة خلال اليوم الأول الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 حيث يلعب فريق كرة اليد طالبات مباراة حماسية في مواجهة جامعة الإسكندرية في تمام الساعة العاشرة صباحا، بينما يلعب فريق كرة اليد طلبة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وذلك علي ملعب النادي الأوليمبي السكندري.



وفي لعبة كرة السلة طلبة تواجه جامعة حلوان فريق التعليم العالي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وذلك علي ملعب صالة كلية التربية الرياضية بنين بأبي قير.



أما في لعبة كرة الطائرة طلبة تلعب جامعة حلوان مع جامعة عين شمس مباراة تنافسية في تمام الساعة الثانية والنصف مساء في صالة نادي الاتحاد السكندري.



أما مواجهة جامعة حلوان في لعبة خماسي كرة القدم طالبات ضد الجامعة الأمريكية فتبدأ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بصالة المركز الأوليمبي للقوات المسلحة.



أما عن مباريات اليوم الثاني للبطولة فتكون بين الفرق المنهزمة والفائزة من اليوم الأول وفقا للمواعيد المحددة من قبل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ويعقبها حفل ختام للبطولة يقام يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019.