ضبط 76 قضية تموينية في الجيزة

واصلت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأثمرت جهود الحملة عن ضبط 76 قضية تموينية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، 8 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 15 بيع بأزيد من السعر الرسمى، 15 إنتاج خبز ناقص الوزن، 20 عدم إعلان أسعار، ضبط زيت طعام وطحينة ودبس رمان وصوص صوبيا غير صالح للاستهلاك الأدمى.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرير المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.