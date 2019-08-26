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حوادث

تجديد حبس خادمة وصديقها بتهمة سرقة شقة طبيبة في التجمع

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:33 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الإثنين، تجديد حبس خادمة وصديقها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لسرقتهما شقة مخدومتها في التجمع الخامس، مستغلة سفرها للخارج.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين "سناء. ح" 24 سنة، مقيمة بدائرة قسم السلام ثان، وصديقها "مراد. ع" 27 سنة، عاطل، مقيم بذات الدائرة، اعترفا باتفاقهما سويًا على سرقة محتويات شقة المجني عليها "نهلة. ز" طبيبة.

وأقرت المتهمة الرئيسية، بأن صديقها هو من حرضها على سرقة محتويات شقة مخدومتها، وأنها تعمل لدى المجني عليها منذ 4 سنوات وتسافر معها دائمًا لدولتي الكويت وألمانيا، ومنذ استقرارها بمصر منذ سبعة أشهر تعرفت على المتهم الثاني ومنذ ارتباطها به وهو يلح عليها لسرقة مخدومتها، لكنها كانت ترفض، وفور سفر مخدومتها لزيارة زوجها في ألمانيا أقنعها المتهم الثاني بأن المجني عليها لديها أموال كثيرة وتستطيع شراء أثاث لمنزلها مرة أخرى.

وأضافت المتهمة: "قمت بوضع مخدر لحارس العقار حتى استغرق في نومه وحضر المتهم الثاني ومعه 3 أشخاص وحملوا كل محتويات الشقة من أثاث وأجهزة كهربائية وأغراض شخصية على السيارة، وقمنا بوضعها في شقة سكنية بالنهضة، تمهيدًا لوضعها في شقة الزوجية.

فيما أنكر المتهم الثاني سرقته محتويات الشقة، مدعيًا أن المتهمة الأولى خدعته وأخبرته بأن مخدومتها تنازلت لها على كل محتويات شقتها لسفرها للخارج وطلبت منه الحضور لتحميل محتويات الشقة، مؤكدًا أن علاقته بالمتهمة الأولى مجرد معرفة سطحية نظرًا لأنها بنت منطقته.
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