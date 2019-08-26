ضبط 36 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملات أمنية لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



أشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأثمرت جهود الحملة في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 39 متهمًا "36 اتجار - 3 تعاطي" ضبط بحوزتهم 1280 جرام حشيش، 470 قرص مخدر، 1050 جرام من البانجو المخدر، 510 جرامات أستروكس، 64 جرام هيروين، وجرام فودو.



وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 11 متهمًا بحوزتهم 3 طبنجات عيار 9 مم، 7 فرود خرطوش محلى الصنع مختلف الأعيرة، وبندقية آلية عيار 7،62×39- طلقة خرطوش عيار 12مم.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.