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مصر

الانتهاء من تحسين 120 محطة سكة حديد وتطوير 42 آخرين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علا غزال
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أعلنت وزارة النقل، أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير محطات السكك الحديدية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وذلك ضمن خطة تطوير وزارة النقل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية من (بنية تحتية ومزلقانات ومحطات وكهربة اشارات وتطوير الورش والتعاقد على عربات جديدة للركاب والبضائع وجرارات جديدة وإعادة تأهيل الاسطول الحالي من العربات والجرارات وانشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية ).

وأضافت الوزارة، في بيان أن هيئة السكك الحديدية تنفذ مشروع تطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد، حيث تم الانتهاء من تحسين 120 محطة، وجاري العمل في تحسين 13 محطة، وتطوير 42 محطة، وجاري العمل في تطوير 6 محطات.

ومشروع تطوير المحطات يشمل تطوير عدد 48 محطة تم الانتهاء من (42 محطة) على أربع مراحل المرحلة الاولى بعدد ( 9 محطات ) بتكلفة ( 75 مليون جنيه ) والثانية بعدد ( 10 محطات ) بتكلفة ( 91 مليون جنيه ) والثالثة بعدد ( 11 محطة ) بتكلفة ( 48 مليون جنيه ) حيث تم الانتهاء منها جميعًا والمرحلة الرابعة تم الانتهاء من عدد ( 8 محطات ) بتكلفة ( 409 مليون جنيه ) وسبق الانتهاء من جميع الأعمال لعدد 4 محطات بخط أبو قير ( السوق – الحضره – غبريال – الظاهرية) بتكلفة 8 مليون جنية مشيرا انه تم هدم وإعادة أنشاء مبانى المحطات المذكورة وكذلك تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وإنشاء مظلات جديدة لإمكان ظهور المحطات بالشكل الحضارى اللائق مع إستثمار الأماكن المتاحة بالمحطة لتعظيم إيرادات الهيئة وانه جارى العمل بعدد 4 محطات ( الإسكندرية تنتهى فى 3042020 – دمنهور -المحلة الكبرى - العصافرة تنتهى في 3092019) بالإضافة إلى تطوير محطة سيدى جابر بتكلفة 225 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمال بنسبة 98 % وتم تنفيذ الأعمال الحماية المدنية بنسبة 30 % ومنتظر الانتهاء فى 31122019 وكذلك تطوير محطة القاهرة بتكلفة 255 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمال بنسبة 98 % وتم تنفيذ الأعمال التكميلية بنسبة 90% ومنتظر الانتهاء فى 3092019.

بينما يتم تقسيم صيانة وتحسين المحطات الى مشروعين يتم تنفيذهما على التواوي الاول يشمل تحسين وصيانة عدد 47 محطة بتكلفة 159 مليون جنيه تم الانتهاء من عدد 38 محطة محطة منها ( القلج البلد – ابو زعبل البلد – الشوبك – الزهوين – أوسيم – الكوم الأحمر ) وجارى العمل بمحطات( دناصور- القناطر الخيرية القديمة - القناطر الخيرية الجديدة - شبرا الخيمة - إمبابة - السعدية – جنيفة - ناصر - بني حدير) من المتوقع الانتهاء فى 31102019.

والثاني يتمثل في مشروع صيانة وتحسين عدد 86 محطة بتكلفة 471 ميلون جنيه حيث تم الانتهاء من عدد 83 محطة منها ( قليوب – شلقان – سمادون - المنزله) وجارى العمل فى عدد 3 محطات وهى ( طنطا – الحوامدية - جزيرة شندويل) من المنتظر الانتهاء فى 7102019 حيث تم رفع كفاءة المحطات لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق وتحقيق مستوى جودة للخدمة يرضي الركاب ويشمل ذلك أعمال تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وتحسين دورات المياه وإنشاء مظلات جديدة.
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