ترامب: واشنطن عقدت صفقة تجارية مع اليابان ولدينا علاقة جيدة مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ـ خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ـ إن الولايات المتحدة عقدت صفقة مع اليابان، واصفا هذه الصفقة بـ "الجيدة" خاصة أنها تهم المزارعين.



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تجمعها علاقات جيدة مع الصين، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة وصفها بـ"الجيدة".



وأشاد بالإنجازات التي حققها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، واصفا شخصية الرئيس السيسي بـ "البارزة"، قائلا "إن هذه الشخصية هامة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية".



وأثنى على الدور والجهد الكبير الذي يبذله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية، واصفا الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بـ "المعقد".



وأوضح أن الفلسطينيين أبدوا رغبتهم في التوصل إلى صفقة سلام مع الإسرائيليين خاصة في ظل قطع واشنطن معظم مصادر التمويل عنهم، مؤكدا أن أي صفقة بين فلسطين وإسرائيل ستنعقد عقب الانتخابات الإسرائيلية وليس قبلها.