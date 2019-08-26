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مصر

أنشطة ثقافية وفنية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:27 ص
الدكتورة ياسمين الكاشف
الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء
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انتهى مركز التبادل الطلابي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من إعداد خطة عمل شاملة تتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة من أجل تثقيف طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم الإبداعية، فى خطوة ايجابية تستهدف تطوير أداء الأنشطة الطلابية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية من أجل بناء الإنسان المصري

وقال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه من المقرر البدء فى تنفيذ هذه الأنشطة مع بداية العام الدراسى الجديد بمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير مركز التبادل الطلابي أن هذا النشاط يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخراً بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور الأستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يعد من أهم وأبرز إنجازات مركز التبادل الطلابي بالجامعة على المستوى المحلى لما يمثله من أهمية كبيرة خاصة أن هذه الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، والعروض الموسيقية، إلى جانب تنظيم ندوات ثقافية يحاضر فيها نخبة من الشخصيات العامة حول إستراتيجية الأمن القومى والمائى والمشروعات التنموية العملاقة الى جانب تثقيف الطلاب بقضية الانتماء الوطنى، والميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي مع إلقاء الضوء على حروب الجيلين الرابع والخامس للتكنولوجيا ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحديث الخطاب الدينى.
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