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حوادث

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:24 ص
جريدة الدستور
معوض هويدى
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أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، جراء انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 160 طريق العلمين بدائرة مركز شرطة وادى النطرون في البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمد رسلان رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى طريق العلمين.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "عبد الحليم ط ا"62 سنة مصاب بسحجات وكدمات، و"محمود ع ط"،33 سنة، و"أية سيد عبد الله" 25 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"كارما محمود ع "5 سنوات، و"كندة محمود ع" عام واحد، و"محمد محمود ع" 5 سنوات، و"عفاف عبد الله" 60 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم من القاهرة.

تم نقل المصابين غلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.
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