الصينيون بجنوب كاليفورنيا ينظمون وقفة سلمية ضد العنف في هونغ كونغ

نظم مئات من الصينيين تجمعا سلميا صباح يوم الأحد، لدعم هونغ كونغ باعتبارها جزءا لا جدال فيه من الصين ومعارضة العنف في المنطقة الإدارية الخاصة.



ومع تلويحهم بلافتات كُتب عليها "لا أعمال شغب في هونغ كونغ" في منتزه مونتيري، وهي إحدى ضواحي شرق لوس أنجلوس، أعرب المشاركون، بما في ذلك العمال ذوو الياقات البيضاء وأصحاب العمل والطلاب، عن قلقهم وأشاروا إلى أنه ينبغي عدم التسامح بأي حال من الأحوال مع أعمال العنف التي قام بها المتظاهرون المتطرفون في هونغ كونغ على مدار الأسابيع الماضية.



وقالت جيسيكا هو، رئيسة المنظمة الاقتصادية والثقافية الأمريكية الصينية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه "في أمريكا، لا يمكنك لمس أحد رجال الشرطة. هذه مسألة ذات أهمية أولى. يجب على المحتجين في هونغ كونغ التوقف عن مهاجمة رجال الشرطة والصحفيين والسائحين الآخرين".



وأفاد زوج هو، ستيفن أف كيه، الذي كان واقفا إلى جانبها، أنه وزوجته يتحدثان عن الاضطرابات في هونغ كونغ كل يوم وتصاعد العنف يقلقهما.