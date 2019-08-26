سول تتعهد بالحفاظ على استعداد دفاعي قوي في مواجهة بيونج يانج

تعهد وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو اليوم الاثنين بالحفاظ على استعداد دفاعي قوي لمواجهة ما وصفه بـ "استفزازات" كوريا الشمالية، خاصة بعدما صعدت بيونج يانج من حدة التوترات في المنطقة بإطلاقها للمقذوفات، على الرغم من انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



وقال الوزير - وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - في المؤتمر العالمي الأول لدراسات الأمن والذي تستضيفه كلية الدفاع الوطني الكورية في سول " زادت كوريا الشمالية من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية بإطلاقها المقذوفات، بالإضافة إلى هجماتها الكلامية ضد الجنوب".

يذكر أن بيونج يانج قامت في الأشهر الأخيرة الماضية بإجراء تجارب لعدة أسلحة من ضمنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكان آخرها يوم أمس الأول السبت، وسط جمود في المحادثات النووية مع واشنطن، وقد أجرى الشمال خلال العام الجاري وإلى الآن 9 جولات من التجارب العسكرية - حسب يونهاب -.



وأضاف الوزير أن الجيش الكوري يدعم بقوة مساعي الحكومة الدبلوماسية لحل التوتر في شبه الجزيرة، من خلال الحفاظ على استعداد عسكري قوي ووضع دفاعي مشترك مع الولايات المتحدة.



في سياق آخر،دعا الوزير إلى استعادة روابط الثقة والتعاون مع الدول الصديقة، مشيرا إلى الخلاف العميق مع اليابان والناجم عن ما وصفها بـ "إجراءاتها الاقتصادية غير العادلة" ضد سول، وكذلك انتهاك مقاتلة روسية للمجال الجوي الكوري الجنوبي الشهر الماضي.



وقال "جونج" أن بلاده تناضل من أجل تعزيز علاقات التعاون مع جميع دول العالم لإحلال نظام سلام وازدهار في شرق آسيا وكذلك لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتعهد بأن يستمر في بذل الجهود سالفة الذكر "بحكمة وصبر".



يذكر أن العلاقات بين سول وطوكيو شهدت في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا إثر قيام الأخيرة بفرض قيود مشددة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية في يوليو الماضي، في إجراء انتقامي لقرارات المحكمة العليا بسول ضد الشركات اليابانية في قضية العمل الجبري إبان زمن الحرب، ومن ثم قامت بإزالتها من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم في مطلع الشهر الجاري.



من جانبها قامت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي بالإعلان عن قرارها بإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.



حضر المنتدى - الذي يقام على مدار يومين - مجموعة من الباحثين والخبراء العالميين من داخل وخارج البلاد ومن ضمنهم ستيفن والت من جامعة هارفرد وجون ايكنبري من جامعة برنستون، وذلك لمناقشة الوضع الأمني في شرق آسيا.

