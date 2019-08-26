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مصر

التخطيط تعتمد 4.2 مليون جنيه لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:18 ص
جريدة الدستور
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اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مبلغا إضافيًا لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 20192020 لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن في إطار مشروع "اثنين كفاية".

وأوضحت وزارة التخطيط فى بيان اليوم أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩٢٠٢٠ تؤكد أهمية التنمية البشرية والاجتماعية حيث تستهدف الخطة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة، من خلال احتواء التضخم، والبدء في تطبيق مبادرات نظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير الهيكلي لنظم التعليم الأساسي إلي جانب تفعيل برامج الرعاية الاجتماعية، والتوسع في المشاريع القومية ومشاريع المرافق العامة والتحسين البيئي.

وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال زيادة المُخصّصات الاستثمارية الموجّهة لتلك الاستخدامات للوفاء بمتطلباتها التمويلية، مع الالتزام التام بالاستحقاقات الدستورية المقررة في هذا الشأن.

وأضافت أن وثيقة خطة عام (192020) تلتزم تمامًا بالمرتكزات الأساسية لخطة التنمية متوسطة المدى (182019 – 212022)، والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلي جانب الاستحقاقات الدستورية، وتكليفات القيادة السياسية، فضلًا عن برنامج عمل الحكومة.موضحة أن تلك المرتكزات تم الإفصاح عنها بخطة التنمية الـمُستدامة متوسطة المدى، وخطة عامها الأول (182019)، وتلتزم خطة العام الثاني بها أيضًا اتساقًا وتكاملًا للجهود الإنمائية الرامية لتحسين مستوى رفاهية المواطن.

وأكدت الوزارة أن الحكومة تواصل التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف دعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعي للمساعدة في تحسين جودة المعيشة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حظيت باستثمارات قدرها 159.6 مليون جنيه كتمويل خزانة عامة بخطة العام المالى الحالي 20192020 لقطاع الشئون الاجتماعية حيث تأتي تلك الاستثمارات موزعة بقيمة 83.5 مليون جنيه للديوان العام و76.1 مليون جنيه للمديريات.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد قامت بإطلاق مشروع "اثنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة والتوعية بمخاطر المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي توجه الأسر إلى كثرة الإنجاب، ويستهدف المشروع مليونا و141 ألفا و861 سيدة في محافظات البحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.
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