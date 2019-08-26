بالصور.. رئيس "مستقبل وطن" يفتتح مقر الحزب فى الخصوص بالقليوبية

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، مقر الحزب الجديد بمدينة الخصوص، فى محافظة القليوبية، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب.



وحضر الافتتاح كل من والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية، وأمين الحزب بالمحافظة، والمستشار عصام هلال امين التنظيم، والمهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام علي القطاعات الجغرافية بالحزب، والمهندس كامل ميشيل امين مساعد المواطنة بالحزب، والنائب محمد سليم عضو الأمانة المركزية بالحزب، والنائب حسن عمر حسانين أمين العمل الجماهيرى بالقليوبية، وبعض من أعضاء مجلس النواب.



وشهد حفل الافتتاح، تكريم عدد من النماذج المتميزة بمدينة الخصوص، فى محافظة القليوبية.



ويأتي ذلك في إطار سياسة الحزب الذي يتبناها المهندس أشرف رشاد الشريف بأهمية انتشار المقرات الحزبية علي مستوى كافة المحافظات بتقسيماتها الإدارية للتواصل البناء مع مشاكل المواطنين، مشيرا إلى أن قوة الحزب تنبع من قوة تواصله مع المواطنين فالحزب يسعي ألا يكون فقط حزب الأغلبية في البرلمان وإنما حزب الشعب المصري كله.

