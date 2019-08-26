الإمارات تدين استهداف الحوثيين لجازان السعودية

أدانت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، استهداف الحوثيين لمدينة جازان السعودية بصواريخ باليستية.



يأتي هذا عقب تصدي صواريخ باتريوت التابعة لمنظومة الدفاع الجوي السعودي للصواريخ الحوثية التي أطلقتها مجموعة الحوثي المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في جازان.



فيما قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير ( 6 ) صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعدة) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.