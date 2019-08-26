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عالم

اليابان تنفي تقديم تنازلات لواشنطن من أجل الاتفاق التجاري الجديد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:39 ص
وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني
أمينة ذكي
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نفى كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، تقديم طوكيو الكثير من التنازلات في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، قائلًا إن البلدين تمكنا من التوصل إلى اتفاق واسع النطاق سويا.

وكانت الولايات المتحدة واليابان اتفقتا من حيث المبدأ أمس الأحد على العناصر الأساسية لاتفاق تجاري، كما قال كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء شينزو آبي، إنهما يأملان في توقيعه في نيويورك الشهر المقبل.

جدير بالذكر أنه لو تم عقد الاتفاق المزمع، فإنه من شأنه أن يهدئ نزاعًا تجاريًا بين الحليفين مثلما تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن بعض المعلقين اليابانيين يقولون إن طوكيو تخلت عن الكثير.
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