كنيسة العذراء مريم والأم تريز بعزبة النخل تختتم مؤتمرها السنوي اليوم

تختتم كنيسة العذراء مريم والأم تريز للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل، اليوم، مؤتمرها السنوي للتربية الدينية الذي أقيم في عزبة ادم بوادي النطرون تحت رعاية الأب يوحنا سعد راعي الكنيسة تحت موضوع " الهدف من الحياة ".



وتخلل المؤتمر العديد من الفقرات من بينها: "قداسات إلهيه ومحاضرات وألعاب وورش عمل ووقت حر وترفيهي.



وتضمن اليوم الأول عنوان " لماذا خلقنا الله " واليوم الثاني " ما هو هدفي والصعوبات التي تواجهني لتحقيق هذه الأهداف " أما اليوم الثالث تضمن " ما هي رسالتي مع الأسرة والكنيسة والمدرسة والمجتمع ".

