شرطة هونج كونج تعتقل 36 شخصا بينهم فتاة 12 عاما في الاحتجاجات

قالت شرطة هونج كونج اليوم الاثنين، إنها ألقت القبض على 36 شخصًا، أصغرهم تاة في الثانية عشرة من العمر، بعد تصاعد العنف خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في الوقت الذي ألقى فيه المتظاهرون قنابل المولوتوف على قوات الأمن التي ردت بمدافع المياه والغاز المسيل للدموع.



وشهدت احتجاجات أمس الأحد بعضًا من أعنف المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين منذ تصاعد الاحتجاجات في منتصف يونيو، بشأن مشروع قانون تسليم المجرمين من هونج كونج إلى الصين القارية.



فيما أطلقت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع في معارك متواصلة مع متظاهرين يرشقونهم بالطوب أمس في اليوم الثاني من الاشتباكات العنيفة في المدينة التي تحكمها الصين.