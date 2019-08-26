خبير اقتصادي: حرب واشنطن التجارية تدفع نحو خطر الركود بأمريكا

قال اقتصادي أمريكي بارز إن سياسة التجارة لواشنطن لا تمتلك اتجاها، وتخاطر بإثارة نفس الركود الذي أكثر ما تخشاه الإدارة الأمريكية.



وأضاف فنسنت سميث، الأستاذ الزائر في معهد المشروع الأمريكي، وهو بيت خبرة محافظ مشهور، معلقا على الحرب التجارية المطولة بين أكبر اقتصادين بالعالم، أنها "حماقة اقتصادية خالصة".



وفي حديث مع ((شينخوا))، قال هذا الاقتصادي المحافظ المعروف "إنها سياسة تجارية بلا اتجاه، وحرب تجارية لن يكون فيها منتصر".



كانت آخر حلقة من حلقات التخبط في مسلسل الاحتكاكات التجارية التي أثارتها الولايات المتحدة ضد الصين، قد جاءت خلال قمة مجموعة الـ7 الجارية في فرنسا حاليا.



فعندما سُئل عما إذا كان يشعر بالأسف لمفاقمته الحرب التجارية مع الصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "يعيد التفكير بكل شيء"، مثيرا بذلك تكهنات حول احتمال أن يبدأ تخفيف التوترات.



ولكن بعد ساعات قليلة من ذلك، أصدر البيت الأبيض بيانا يقول إن تصريحات الرئيس حول "يعيد التفكير بكل شيء" تعني إنه يأسف لعدم رفع الرسوم الجمركية أعلى.

