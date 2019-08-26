روبوتات بتكنولوجيا الجيل الخامس لتنظيف شوارع الصين

بدأت مدينة تشانغشا عاصمة مقاطعة هونان بوسط الصين تشغيل روبوتات تعمل بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، لتنظيف شوارع المدينة.



وذكرت سلطات المدينة - في بيان اليوم - أن الروبوتات التي طورتها شركة "تشانغشا زومليون" للصناعة البيئية تستطيع رصد النفايات والتعامل معها أوتوماتيكيا وكنس وغسل الطريق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات.



وأضافت السلطات أنه تم نشر 6 روبوتات من هذا النوع في جزيرة جيويتسيتشو التي تعتبر موقعا سياحيا شهيرا في مدينة "تشانغشا"، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الروبوتات من الجيل الخامس بالليدار (وسيلة مسح تقيس المسافات بأشعة الليزر تحت الحمراء)، رادار الأمواج الملليمترية، ورادار الموجات فوق الصوتية وكاميرات عالية الوضوح متعددة، ووحدات الجيل الخامس.