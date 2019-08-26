اليوم.. الأنبا رافائيل يترأس اللقاء الأسبوعى لشعب وسط القاهرة

يترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، مساء اليوم، اللقاء الأسبوعي، لدراسة الكتاب المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأزبكية.



ويشارك بالحضور عدد غفير من الكهنة وشعب منطقة وسط القاهرة، بالإضافة إلى الخدام والخادمات من إيبارشيات وكنائس متنوعة.



يذكر أن الأنبا رافائيل يعقد لقاءً أسبوعيًا لشعب منطقة وسط القاهرة، يناقش من خلاله أحد أسفار الكتاب المقدس ويقوم بتفسيرها.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت، بعيد صعود جسد القديسة العذراء مريم إلى السماء، بعد أن بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي استغرق 15 يومًا مُتصلة اختتمت 22 بقداسات عيد العذراء.