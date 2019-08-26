الأنبا مكاريوس يترأس اللقاء الأسبوعي لشعب المنيا اليوم

يترأس الأنبا مكاريوس الأسقف العام، لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، اليوم، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية المنيا، فى تمام الساعة الـ 7 مساءً، في كنيسة العذراء بالفكرية.



ويشارك بحضور اللقاء الأسبوعي، عدد غفير من مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأهالي المنطقة، ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بطقس صلاة العشية، ويلقي الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، كلمة روحية على الحضور.



يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل اثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.





ومن ناحية أخرى، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 المقبل من أغسطس الجاري، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 14 يومًا، لينتهي يوم 21 من الشهر نفسه.