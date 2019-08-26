أسقفية الشباب تواصل فعاليات التصفيات النهائية بالكاتدرائية اليوم

تواصل أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، فعاليات التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة لعام 2019، للمسابقات الدراسية والكتاب المقدس والمحفوظات، اللغة القبطية، اليوم الاثنين، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ويشارك في تصفيات المهرجان، الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، ومن المقرر أن يتفقد لجان التصفيات ويشجع الأطفال بروح المرح والدٌعابة، كما يشارك بالتصفيات أيضًا عدد غفير من أطفال المراحل الابتدائية، على مستوى جميع المحافظات.



ونظم فعاليات التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة الذى انطلق تحت عنوان "هلم نبنى"، لجنة خدام الطفولة بأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، بقيادة تاسونى فيرينا، إحدى مكرسات بيت القديسة فيبى، دكتور موريس جورجى طبيب المخ والأعصاب وخادم الطفولة بالأسقفية.



يذكر أن أسقفية الشباب، تشمل ما يقارب 22 لجنة بينهم لجنة الطفولة، وأسس تلك اللجان الأنبا موسى.