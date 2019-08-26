إسرائيل تقرر تقليص كمية الوقود الواصلة لغزة إلى النصف

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقليص كمية الوقود الواصلة إلى قطاع غزة إلى النصف.



وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نتنياهو أوعز لجيش الاحتلال تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم.



وأضافت أن هذا القرار جاء بعد إطلاق 3 صواريخ من غزة على مستوطنات "غلاف غزة".

