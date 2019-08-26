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عالم

ترامب يقترح القضاء على الأعاصير بالقنابل النووية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:13 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به موقع "آكسيوس" للأنباء والتكنولوجيا.

وأورد الموقع، أمس الأحد، أنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع ترامب على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل الرئيس الأمريكي إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير، التي تتشكل فوق السواحل الإفريقية، عبر إلقاء قنبلة نووية في عين الإعصار.
ولم يحدد موقع "آكسيوس" متى جرى هذا النقاش.

ووفق مصدر مطلع ترك الحاضرون الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس الأمريكي مثل هذا الاقتراح. ففي عام 2017 سأل ترامب مسؤولا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.

وأشار موقع "آكسيوس" إلى أن ترامب لم يذكر استخدام قنابل نووية في المرة الأولى.
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