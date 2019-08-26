القوات الخاصة الأفغانية تحرر 15 شخصًا من قبضة طالبان

قالت قيادة القوات الخاصة الأفغانية اليوم (الاثنين) إن القوات الخاصة الأفغانية شنت عملية وأفرجت عن 15 شخصا من مخبأ لطالبان في مقاطعة قندوز شمالي البلاد.



وقالت القيادة في بيان: "شنت القوات الخاصة الأفغانية في الليلة الماضية عملية في منطقة إمام صهيب في مقاطعة قندوز، حيث أفرجت عن 8 جنود و7 مدنيين من قبضة طالبان ودمرت مستودعا للمتفجرات بعد الهجوم".



وأضاف البيان أن الأفراد المفرج عنهم نُقلوا إلى مخيم عسكري للعلاج، قبل أن يلتئم شملهم مع عائلاتهم.



وعادة ما يستوقف متمردو طالبان المدنيين والجنود في القرى وعلى الطرق السريعة ويتهمون المدنيين بالتجسس لصالح قوات الأمن الحكومية.



ولم تعلق جماعة طالبان المسلحة على التقرير حتى الآن.