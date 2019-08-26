أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين يؤيدون إنهاء تبادل المعلومات مع اليابان

أظهر استطلاع جديد للرأي اليوم الاثنين أن أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين يؤيدون قرار الحكومة بإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) لتبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.



طبقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" على 501 من الراشدين في جميع أرجاء البلاد في يوم 23 أغسطس، قال 54.9% من المستطلعين إن قرار الحكومة بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان قرار جيد.



بينما قال 38.4% من المستطلعين إن قرار الحكومة قرار خاطئ.



وكانت "ريال متر" قد أجرت استطلاع رأي مماثل في يوم 30 يوليو قبل اتخاذ اليابان قرار إسقاط كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وبلغت نسبة الآراء الإيجابية والسلبية حول إنهاء الاتفاقية آنذاك 47% و41.6% على التوالي.



وفي استطلاع رأي مماثل أجراه فريق البحث بصحيفة "جونغ أنغ إيلبو" اليومية في الفترة من 23 إلى 24 أغسطس الجاري، قال 51% من المستطلعين إن قرار الحكومة بإنهاء الاتفاقية قرار جيد ومن أجل المصلحة الوطنية، في حين قال 38.5% إن القرار خاطئ وأنه يهدد التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.