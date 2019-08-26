نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى بكوريا الجنوبية تقترب من الـ27%

أظهر تقرير اليوم الاثنين أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ارتفعت في عام 2018 لتصل إلى قرابة الـ27%، على الرغم من أنها سجلت نسبة أقل من اقتصادات العالم الكبرى الأخرى.



بلغت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي 26.8% العام الماضي، بزيادة بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن عام سابق، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب الموازنة التابع للبرلمان الوطني.



وتعد زيادة العام الماضي الأكبر من نوعها على أساس سنوي خلال العشر سنوات الأخيرة، كما سجل العام الماضي أيضا خامس عاما للزيادة على التوالي.



يتم حساب المعدل بقسمة عائدات الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي في بلد ما على الناتج المحلي الإجمالي.



ويرجع السبب في زيادة العام الماضي بشكل أساسي إلى الأعباء الضريبية المرتفعة. فقد زادت الأعباء الضريبية لكوريا الجنوبية إلى 20% في عام 2018 بدلا من 18.8% في العام الذي سبقه.



وبالرغم من هذا لا تزال كوريا تحافظ على معدل منخفض لنسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بالدول الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تتخذ من باريس مقرا لها.