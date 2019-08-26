كوريا الجنوبية تعقد محادثات قمة مع إثيوبيا.. اليوم

من المقرر أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن محادثات قمة مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي بعد ظهر اليوم الإثنين في المكتب الرئاسي بسيئول.



ووصل آبي وزوجته زيناش تياشو في اليوم السابق إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، بناء على دعوة من الرئيس مون.



وتعتبر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا الحالية الأولى من نوعها منذ عام 2011، وتعد هذه أول زيارة لزعيم أفريقي للبلاد منذ انطلاق حكومة مون جيه-إن.



ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان سبل التعاون الفعلي بين البلدين في المجالات المختلفة مثل التجارة والاستثمار والبيئة وتغير المناخ فضلا عن الازدهار المشترك، ويتوقع أيضا أن يتعهدا على تقديم الدعم المتبادل لكل من مبادرتي السلام في شبه الجزيرة الكورية وأفريقيا.